الرئيس الصومالي: الحرب ضد حركة «الشباب» أصبحت أكثر ضراوة

مقديشو (الاتحاد)

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أمس، أن الحرب التي بدأت قبل عامين ضد ميليشيات «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» «لم تتوقف ولا تزال مستمرة وأصبحت أكثر ضراوة من ذي قبل». جاء ذلك في خطاب وجهه الرئيس إلى الشعب الصومالي وبثته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا»، شدد خلاله على أن أولوية الحكومة الصومالية هي تحرير مناطق البلاد كافة من فلول ميليشيات «الشباب». وأضاف شيخ محمود في الخطاب أن «الحرب اليوم أقوى من ذي قبل ولم تتوقف بل استمرت وتطورت لتشمل مناطق جديدة مثل ولايتي جنوب غرب وجوبالاند». وتخوض قوات الجيش الصومالي منذ أعوام معارك ضد عناصر حركة «الشباب» ونجحت في غضون الأشهر الأخيرة في استعادة عدد من المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة.