ليبيا.. 6 قتلى بانفجار خلال تنظيف مقر عسكري

حسن الورفلي (بنغازي)

قتل 6 أشخاص، أمس، في انفجار وقع في أثناء عملية تنظيف مقر عسكري في مدينة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس. ووفقاً لتقارير نشرتها وسائل إعلام ليبية، وقع الانفجار في أثناء عملية نقل ألغام. وبحسب وسائل الإعلام، أدى الانفجار إلى مقتل 6 أشخاص، بينهم ليبيان والبقية عمّال أفارقة. وأفادت وسائل الإعلام بأن السلطات المحلية كانت تنوي تحويل المقر إلى حديقة للأطفال. في سياق آخر، أعلن مصرف ليبيا المركزي إيقاف جميع أعماله وعدم استئنافها، حتى يُطْلَق سراح مسؤول كبير بالمصرف تعرض للخطف أمس. وقال المصرف في بيان إن جهة مجهولة تقف وراء خطف مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك، مضيفاً «يؤكد مصرف ليبيا المركزي رفضه لهذه الأساليب التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون». وتابع المصرف أنه جرى تهديد بعض المسؤولين الآخرين في المصرف بالخطف، وبالتالي فإنه قرر إيقاف أعمال المصرف كافة وإداراته ومنظوماته، مؤكداً «لن يتم استئناف أعمال المصرف إلى أن يتم الإفراج عن الموظف وعودته للعمل وإيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة». في غضون ذلك، أكد قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أمس، أن مسؤول إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي «ليس مختطفاً»، وإنما موقوف على ذمة التحقيق بشأن تهم منسوبة إليه.