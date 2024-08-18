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بغداد تحتج على تصريحات للسفير البريطاني

بغداد تحتج على تصريحات للسفير البريطاني
19 أغسطس 2024 01:47

هدى جاسم (بغداد)

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احتج العراق على تصريحات للسفير البريطاني في بغداد واعتبرها تدخلاً بالشأن الداخلي.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس، استدعاء القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد، السيدة روث كوفيردال، وتسليمها مذكرة احتجاج حول تصريحات السفير البريطاني ستيفن هيتشن، متهمة إياه بـ«التدخل بالشأن الداخلي» للعراق. ولم تذكر وزارة الخارجية العراقية نص تصريحات السفير البريطاني ولا المكان الذي أدلى فيه بهذه التصريحات. 
وأكد بيان لوزارة الخارجية العراقية أن «التصريحات التي أدلى بها سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية العراق مسَّت بمضمونها الشأن الأمني والسياسي، بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق، حكومةً ومكونات». واعتبرت الوزارة ذلك «تدخلاً في الشأن الداخلي للعراق، وخروجاً عن المهام الدبلوماسية المُناطة بالسفير».
وأشار رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية العراقية، بكر أحمد الجاف، إلى أن شراكة الفرص تعادلها شراكة التحديات، مشدداً على ضرورة الانفتاح على التجربة العراقية من زاوية المصالح المشتركة وتجنب ما يخالف الرؤية الجادة التي تعمل عليها حكومة العراق ومؤسساتها الدستورية، والتي كرست لمسارات اقتصادية وتنموية متنوعة، سبقتها جهود كبيرة لبسط الأمن وتعزيز الاستقرار.

العراق
بغداد
السفير البريطاني
وزارة الخارجية العراقية
المملكة المتحدة
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