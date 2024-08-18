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النرويج تغلق مكتبها التمثيلي بالضفة الغربية

النرويج تغلق مكتبها التمثيلي بالضفة الغربية
19 أغسطس 2024 01:47

أوسلو (وكالات)

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، إن النرويج ستغلق مكتبها التمثيلي في الضفة الغربية، بعد أن ألغت إسرائيل وضع الدبلوماسيين النرويجيين المسؤولين عن الأراضي الفلسطينية. 
وكتب كاتس على منصة «إكس» بعد صدور قرار أوسلو: «سنتصرف ضد أولئك الذين يتصرفون ضدنا». 
وتأتي الخطوات بعد أن قررت النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مايو الماضي. 
وقالت إسرائيل: إن «الدبلوماسيين النرويجيين الثمانية الذين تم إلغاء وضعهم الدبلوماسي، كانوا يعملون في السفارة النرويجية بإسرائيل، ولكنهم كانوا مسؤولين عن الاتصالات مع السلطة الفلسطينية». 
وكانت الحكومة النرويجية أوضحت، في بيان لها الجمعة، أنه «نتيجة لقرار حكومة بنيامين نتنياهو بعدم تسهيل تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بعد الآن، يجب إغلاق مكتبنا التمثيلي في رام الله بفلسطين».

الضفة الغربية
فلسطين
إسرائيل
يسرائيل كاتس
النرويج
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