رئيس وزراء قطر وغوتيريش يبحثان الوضع في غزة

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

جرى خلال الاتصال، استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، لا سيما جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الطرفان على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، بحسب وزارة الخارجية القطرية.

وأعرب غوتيريش عن تقديره لجهود قطر المستمرة الرامية إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية. وتتوسط قطر ومصر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.