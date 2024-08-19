زلزال قوي يضرب طوكيو

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 1ر5 درجة على مقياس ريختر المناطق في شمال شرقي العاصمة اليابانية طوكيو في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي). ووقع الزلزال في الساعة 50:12 صباحا بالتوقيت المحلي (1550 بتوقيت جرينتش يوم الأحد)في محافظة إيباراكي الشمالية، وبلغت قوته 5 درجات على مقياس الزلازل الياباني الذي يصل إلى 7 درجات في هيتاتشي، وسجل 4 درجات في منطقة تاكاهاجي القريبة، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في المحافظة، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.