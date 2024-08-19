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زلزال قوي يضرب طوكيو

زلزال
19 أغسطس 2024 08:19

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 1ر5 درجة على مقياس ريختر المناطق في شمال شرقي العاصمة اليابانية طوكيو في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية.

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وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي). ووقع الزلزال في الساعة 50:12 صباحا بالتوقيت المحلي (1550 بتوقيت جرينتش يوم الأحد)في محافظة إيباراكي الشمالية، وبلغت قوته 5 درجات على مقياس الزلازل الياباني الذي يصل إلى 7 درجات في هيتاتشي، وسجل 4 درجات في منطقة تاكاهاجي القريبة، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في المحافظة، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.

المصدر: وكالات
زلزال
اليابان
طوكيو
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