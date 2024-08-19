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هاريس تصل شيكاغو لحضور مؤتمر الحزب الديموقراطي

هاريس تصل شيكاغو لحضور مؤتمر الحزب الديموقراطي
19 أغسطس 2024 10:41

وصلت كامالا هاريس إلى شيكاغو عشية انعقاد مؤتمر الحزب الديموقراطي. وسيتيح مؤتمر الحزب لهاريس منصة لتعرض رؤيتها، على أن تلقي كلمتها في آخر أيام المؤتمر الخميس.

وأجرت هاريس الأحد جولة انتخابية متنقلة في حافلة في ولاية بنسيلفانيا، عشية انطلاق المؤتمر الوطني العام للحزب الديموقراطي الذي سيسمّيها رسميا مرشحته الى الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ومنحت هاريس زخما لحملة الحزب منذ إعلان بايدن أواخر يوليو انسحابه من السباق الى البيت الأبيض. وتأمل في تعزيز هذا الزخم بجولتها التي أجرتها الأحد في إحدى الولايات المتأرجحة والحاسمة في نتيجة الانتخابات التي ستواجه فيها ترامب.

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وبعد هذه الجولة، توجّهت هاريس (59 عاما) إلى شيكاغو، حيث تشديد التدابير الأمنية تحضيرا لمؤتمر الحزب في شيكاغو.
 وتتجه الأنظار الى مدينة شيكاغو اعتبارا من الاثنين، مع انطلاق أعمال المؤتمر الوطني العام للحزب.
وتلقي هاريس كلمتها في آخر أيام المؤتمر الخميس. لكن شبكة "سي إن إن" التلفزيونية أشارت الى أنها ستكون حاضرة أيضا الى جانب بايدن لدى إلقائه كلمته الإثنين.

وأشارت الحملة الديموقراطية الى أن بايدن سيقدم الدعم إلى هاريس ويعرض الرهانات في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وسيعتلي منبر المؤتمر في مراحل لاحقة الرئيسان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. والأربعاء يلقي والز، حاكم مينيسوتا، كلمته.
وفيما يعقد الديموقراطيون مؤتمرهم في شيكاغو، يجول ترامب في أرجاء البلاد مع مهرجانات انتخابية في بنسيلفانيا وميشيغن وكارولاينا الشمالية وأريزونا، خلال الأسبوع.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الديموقراطيون
كامالا هاريس
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