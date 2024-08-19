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روسيا تعلن السيطرة على بلدة في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
19 أغسطس 2024 16:43

أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، السيطرة على بلدة "زاليزني" القريبة من "توريتسك" في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا حيث يحقق تقدما متواصلا.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، بأن القوات الروسية سيطرت على "بلدة أرتيوموفو (زاليزني بالأوكرانية)".
ووصفتها بأنها واحدة من "المراكز السكانية الرئيسية" في المنطقة، وتقع بالقرب من مدينتي نيويورك وتوريتسك.
والبلدة واحدة من أكبر الأماكن التي سيطرت عليها القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة.
وتقول موسكو إنها سيطرت على عدد من البلدات الأصغر حجما، في إطار تقدمها في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.
ومنذ الخريف الفائت، يواجه الجيش الأوكراني، هجمات روسية على طول خط الجبهة الممتد حوالى ألف كيلومتر.

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