الثلاثاء 20 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا وكوريا الجنوبية تجريان مناورات عسكرية

دبابة للجيش الكوري الجنوبي تطلق قذائف ضمن مناورات (أرشيفية)
19 أغسطس 2024 17:00

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة الكبرى، اليوم الاثنين بحسب ما أعلنت سيول، بمناورات جديدة تهدف إلى احتواء كوريا الشمالية المسلحة نوويا، بما في ذلك مكافحة الهجمات الإلكترونية.
وأعلن رئيسا الأركان المشتركة في سول أن تدريبات "درع الحرية أولشي" تستمر حتى 29 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن تعكس التدريبات هذا العام "التهديدات الواقعية في جميع المجالات"، بما في ذلك الصواريخ الكورية الشمالية والتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي.
وأضاف الجيش أن التدريبات ستعزز "قدرة الحلفاء على الردع والدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل".
تضم تدريبات هذا العام نحو 19000 جندي كوري جنوبي يشاركون برا وبحرا وجوا، وكذلك في مجالات الإنترنت والفضاء، وفقا لوزارة الدفاع، التي رفضت تقديم تفاصيل عن مشاركة الولايات المتحدة.
في العاصمة الكورية الجنوبية سول، ستجري حكومة المدينة في الوقت نفسه تدريبات للدفاع المدني تهدف إلى الاستعداد بشكل أفضل لأي مناطيد نفايات مستقبلية، بالإضافة إلى هجمات الطائرات بدون طيار الكورية الشمالية.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، وفقا لمكتبه "نواجه حاليا أكثر الاستفزازات والتهديدات الكورية الشمالية تهورا وعدم عقلانية في العالم".
وتابع "في السنوات الأخيرة، لم يترددوا في شن هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي والقيام باستفزازات وضيعة مثل إطلاق بالونات القمامة".
وتثير المناورات العسكرية عادة غضب كوريا الشمالية، وأجرت بشكل متكرر اختبارات أسلحة ردا على ذلك.

أخبار ذات صلة
فيضانات "غير مسبوقة" في ولاية كونيتيكت الأميركية
كوريا: "جيجو" تخضع للتأثير المباشر لإعصار "جونغداري"
المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
كوريا الجنوبية
مناورات عسكرية
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
جوتا سعيد باللعب في مركز قلب الهجوم بليفربول
الرياضة
جوتا سعيد باللعب في مركز قلب الهجوم بليفربول
اليوم 11:45
فياريال وأتليتيكو.. ماذا حدث في لا سيراميكا؟
الرياضة
فياريال وأتليتيكو.. ماذا حدث في لا سيراميكا؟
اليوم 11:30
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
اليوم 11:22
فيضانات في الولايات المتحدة(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات "غير مسبوقة" في ولاية كونيتيكت الأميركية
اليوم 11:05
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
الرياضة
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
اليوم 11:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©