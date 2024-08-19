تواصل حريق في منشأة نفط روسية تعرضت لهجوم

قالت السلطات الإقليمية في "روستوف أون دون" إن منشأة كبيرة لتخزين الوقود جنوبي روسيا لا تزال مشتعلة اليوم الاثنين، بعد 24 ساعة من هجوم بطائرة مسيرة.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في منطقة "بروليتارسك". وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن 18 من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح، نقل أربعة منهم إلى المستشفى بسبب الحروق.

وذكرت الوكالة أن ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، والتي تجاوزت 30 درجة مئوية، زاد من صعوبة عملية الإطفاء.

واندلع الحريق في منشأة تخزين الوقود في "بروليتارسك"، التي تضم أكثر من 70 خزانا، صباح أمس الأحد، جراء هجوم بطائرة مسيرة.

وأعلنت أوكرانيا، في الأشهر الأخيرة، استهداف العديد من المصافي الروسية وغيرها من المنشآت النفطية باستخدام طائرات مسيرة، بهدف عرقلة إمدادات الوقود.