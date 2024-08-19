الكرملين يرد على سؤال بشأن التفاوض مع أوكرانيا

استبعد الكرملين، اليوم الاثنين، الدخول في مفاوضات سلام مع أوكرانيا بعد هجومها المباغت في الأراضي الروسية والذي أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يحقق أهدافه.

دخلت قوات أوكرانيا يوم 6 أغسطس، منطقة كورسك (غرب) وسيطرت مذاك على جزء منها في أكبر هجوم يستهدف الأراضي الروسية منذ الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير 2022.

وقالت كييف إن الهجوم يهدف للضغط على القوات الروسية وإقامة "منطقة عازلة" ودفع موسكو إلى التفاوض.

لكن يوري أوشاكوف المساعد في الرئاسة الروسية أكد، اليوم الاثنين، أن الهجوم أدى إلى استبعاد احتمال عقد مفاوضات سلام.

وقال "في المرحلة الراهنة ونظرا إلى هذه المغامرة، لن نتحاور".

واعتبر أوشاكوف أن الدخول في عملية تفاوضية حاليا هو أمر "غير مناسب على الإطلاق"، مشيرا إلى أن الخوض في أي محادثات مستقبلية "سيعتمد على الوضع في ميدان المعركة، بما في ذلك في منطقة كورسك".