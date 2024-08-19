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باكستان.. 215 قتيلاً جراء الأمطار الموسمية والفيضانات

باكستان.. 215 قتيلاً جراء الأمطار الموسمية والفيضانات
20 أغسطس 2024 01:11

إسلام أباد (وكالات)

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أعلن مسؤولون في باكستان أمس، عن مقتل أكثر من 200 شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت البلاد منذ بداية موسم الرياح الموسمية في يوليو، فيما يسارع رجال الإنقاذ إلى المشاركة في عمليات تصريف المياه من المدن المغمورة. 
وقال المسؤول المحلي الشيخ عزير إن رجال الإنقاذ المدعومين بالقوارب ينقلون الناس من مدينتي سوكور ولاركانا الواقعتين جنوبي البلاد إلى اليابسة بعد اجتياح طوفان هائل لعدة أحياء في أعقاب هطول أمطار غزيرة لم يشهد مثيلها منذ 7 عقود. 
وصرح وزير الإعلام الإقليمي شرجيل ميمون بأن السلطات أعلنت حالة التأهب القصوى لتصريف مياه الأمطار من العاصمة الجنوبية كراتشي التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة خلال الساعات ال 24 المقبلة. 
وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن نحو نصف القتلى البالغ عددهم 215 شخصاً من الأطفال، وأن عدد المصابين تجاوز 400 شخص. وقالت الهيئة في أحدث بيان لها: إن معظم الوفيات سجلت في إقليم البنجاب بوسط البلاد تليها منطقة خيبر بختونخوا الشمالية الغربية. 

باكستان
الأمطار الغزيرة
الفيضانات
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