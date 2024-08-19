المساعد السابق لباراك أوباما لـ«الاتحاد»: «الديمقراطيون» في موقف أقوى بعد اختيار هاريس

عبدالله أبوضيف (واشنطن)

قال مايكل هاردواي، المساعد السابق للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، ومدير الاتصالات السابق لزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، إن استبدال الرئيس الأميركي جو بايدن بكامالا هاريس مرشحةً للرئاسة من الحزب الديمقراطي قد أحدث فارقاً كبيراً في السباق الرئاسي الأميركي. وأوضح هاردواي في تصريح خاص لـ«الاتحاد» أن «هاريس تستفيد من سجل إدارة بايدن في توفير أكثر من 15 مليون وظيفة وخفض البطالة إلى مستويات تاريخية، قد أضافت طاقة وحيوية جديدة إلى التذكرة الديمقراطية مما كان من الصعب تحقيقه مع بايدن».

وبالنسبة لخريطة الدعم للديمقراطيين في الولايات المتأرجحة، قال هاردواي إن الحزب الديمقراطي لديه الأفضلية في معظمها، حيث تتصدر هاريس في العديد من الولايات التي كانت تعتبر سابقاً غير قابلة للوصول للديمقراطيين، بينما يرى في اختيار دونالد ترامب لفانس نائباً له في السباق، غير مناسب، لأن الرئيس عادة يختار نائباً يستطيع جمع قاعدة ناخبين، لكن ترامب اختار شخصاً تتطابق قاعدته مع قاعدته الخاصة وهو ما قد لا يخدم استراتيجيته في الانتخابات.

وقال إن هذه التغييرات قد تؤثر بشكل إيجابي على فرص الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة حيث إن زيادة الإقبال على التصويت وقاعدة الناخبين الأكثر تفاعلًا بفضل وجود هاريس قد يؤدي إلى تحقيق انتصارات في السباقات الأقل بروزاً.

وانتقد المسؤول المطلع على دهاليز البيت الأبيض سابقاً، تصريحات ترامب حول إمكانية أن تكون الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي يتوجه فيها الناخبون الأميركيون لمراكز الاقتراع، معبراً عن قلقه وارتباكه من هذه التصريحات التي يعتبرها امتدادا لموقف ترامب في عام 2020 ورفض الديمقراطية.

واعتبر هاردواي أن موقف الولايات المتحدة تجاه حرب غزة قد يختلف بشكل كبير بين ترامب وهاريس، حيث يعتبر ترامب متشدًا في دعمه لإسرائيل، بينما من المتوقع أن تتخذ هاريس موقفا أكثر حدة في المحادثات الإنسانية وتسعى لتحقيق حل الدولتين.

وفيما يخص قضايا الهجرة والأقليات، أشار هاردواي إلى أن هاريس قد تسعى لتحقيق جهد ثنائي مشابه لما قاده بايدن، بينما لم يتضح بعد ما إذا كان لدى ترامب حل شامل لهذه القضايا.

واختتم هاردواي تصريحاته بأن كبار السن في أميركا سيظلون الفئة الأكثر تأثيرا في الانتخابات، حيث إنهم يصوتون بشكل ثابت ويشكلون عاملاً حاسماً في كل استحقاق انتخابي.