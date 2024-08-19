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بلينكن: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تمر «بلحظة حاسمة»

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات (رويترز)
20 أغسطس 2024 01:12

تل أبيب (وكالات)

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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة تمر الآن «بلحظة حاسمة»، ووصف أحدث الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس» لإنهاء الحرب بأنها «قد تكون الفرصة الأفضل وربما الأخيرة» لإعادة المحتجزين.
وذكر بلينكن خلال مؤتمر صحافي عقده مع الرئيس الإسرائيلي يتسحق هرتسوغ: «أنا هنا كجزء من جهد دبلوماسي مكثف بتوجيه من الرئيس جو بايدن لمحاولة الوصول بهذه الصفقة إلى خط النهاية، وأخيراً تحقيق النجاح»، مؤكداً أنه حان الوقت لضمان عدم اتخاذ أي شخص خطوات قد تعرقل هذه العملية.
وشدد وزير الخارجية الأميركي على «سعي الولايات المتحدة لضمان عدم حدوث أي تصعيد أو استفزازات أو أي أعمال قد تبعدنا عن إتمام هذه الصفقة، أو تؤدي إلى تصعيد الصراع إلى مناطق أخرى وزيادة حدته». 
وكان بلينكن قال قبل اجتماعه مع رئيس إسرائيل يتسحق هرتسوغ، بأن واشنطن تعمل أيضاً على ضمان عدم حدوث تصعيد في المنطقة.
ووصل بلينكن إلى تل أبيب مساء أمس الأول، في زيارة تهدف إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية من أجل وقف الحرب في غزة، وإنهاء إراقة الدماء المستمرة منذ قرابة العام.

أنتوني بلينكن
الولايات المتحدة
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
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