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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مسجد قبة الصخرة (أرشيفية)
20 أغسطس 2024 01:11

القدس (الاتحاد)

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جدد مستوطنون أمس، عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية. وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وسط انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي في شوارع البلدة القديمة بالقدس.
 في سياق متصل، هدمت القوات الإسرائيلية بناية سكنية في بلدة «الرام» شمال مدينة القدس، ضمن خطة إسرائيلية لهدم 17 منزلاً في ذات المنطقة، لضمها للمخططات الاستيطانية، والتي تتسارع بشكل مكثف خاصة في القدس ومحيطها.
وفي سياق آخر، نددت جامعة الدول العربية أمس، باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي. 
وقالت الجامعة العربية في بيان إن «ما يحدث في غزة هو انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية في ظل عجز كامل من المجتمع الدولي لوقف العدوان على المدنيين وعمال الإغاثة والأطقم الطبية في القطاع أثناء تأدية واجبهم الإنساني». واستنكر البيان استمرار إسرائيل في «سياسة التجويع» ضد المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية وتقييد حركة إيصال المساعدات إلى مستحقيها والاستهداف المستمر والمتعمد لسيارات الإسعاف والمستشفيات والمراكز الطبية التي تعاني من نقص شديد من الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية وتعمل بأقل من القليل من الموارد المتاحة.

المسجد الأقصى
القدس
فلسطين
إسرائيل
مستوطنون
الجيش الإسرائيلي
جامعة الدول العربية
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