زيلينسكي يعلن عدد البلدات التي تسيطر عليها أوكرانيا في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية سيطرت على أكثر من 1250 كيلومترا مربعا و92 تجمعا سكنيا في منطقة كورسك داخل روسيا.

وحث زيلينسكي حلفاء أوكرانيا على السماح بشن ضربات بأسلحة غربية في عمق روسيا قائلا إن منع ذلك هو السبب الرئيسي لعجز القوات الأوكرانية عن وقف تقدم القوات الروسية على خط المواجهة في الشرق.

وقال، في كلمة أمام مجموعة من السفراء "إن المفهوم الساذج الوهمي لما يسمى بالخطوط الحمراء، والذي هيمن على التقييمات من قبل بعض الشركاء، قد انهار في هذه الأيام في مكان ما بالقرب من سودجا"، في إشارة إلى مدينة حدودية في كورسك الروسية التي تقول كييف إنها أصبحت الآن تحت السيطرة الأوكرانية.

وشنت أوكرانيا في السادس من أغسطس الجاري توغلا بريا داخل منطقة كورسك الروسية.