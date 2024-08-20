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فيضانات "غير مسبوقة" في ولاية كونيتيكت الأميركية

فيضانات في الولايات المتحدة(أرشيفية)
20 أغسطس 2024 11:05

شهدت ولاية كونيتيكت في شمال شرق الولايات المتحدة، فيضانات "غير مسبوقة"وفق ما أعلن الإثنين مسؤولون محليون.

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تسببت الفيضانات في وفاة سيدتين حاصرتهما مياه الفيضانات في بلدة أكسفورد الواقعة على بعد نحو 55 كلم جنوب غرب هارتفورد، عاصمة الولاية.
وأعرب المسؤول في شرطة الولاية الكولونيل دانيال لاغمان في مؤتمر صحافي الإثنين عن تضامنه مع عائلتي الضحيتين "في هذا الوقت العصيب".
ومساء الأحد، قال حاكم الولاية نيد لامونت إنه تم إنقاذ أكثر من مئة شخص كانوا يواجهون ظروفا غير آمنة بسبب الفيضانات.
وقالت نائبة مفوّض إدارة خدمات الطوارئ والحماية العامة في كونيتيكت برندا بيرغرون "نحن نتحدث عن هطول للأمطار، في بعض المناطق، على مستوى ألف عام".
وأضافت إنها حقا فيضانات "غير مسبوقة".
وتحدّث عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كونيتيكت ريتشارد بلومنتال عن دمار وأضرار بسبب الفيضانات.
ويقول خبراء إن التغير المناخي يجعل الظواهر الجوية القصوى على غرار الأمطار الشديدة الغزارة والعواصف الاستوائية أكثر تواترا وشدة.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
فيضانات
كونيتيكت
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