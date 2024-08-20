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هاريس تشكر بايدن على "قيادته التاريخية"

هاريس، تنضم إلى جو بايدن، على خشبة المسرح في اليوم الأول للمؤتمر الوطني الديموقراطي
20 أغسطس 2024 08:38

شكرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، الرئيس جو بايدن على "قيادته التاريخية" خلال ظهور مبكر مفاجئ في المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي في شيكاغو،الاثنين. وظهرت هاريس لفترة وجيزة دون إعلان مسبق على المنصة، حيث شكرت بايدن على قيادته قبل خطابه المقرر لاحقا في المساء. وقالت هاريس: "جو، شكرا لك على قيادتك التاريخية، وعلى حياتك المليئة بالخدمة لأمتنا، وعلى كل ما ستستمر في القيام به. نحن ممتنون لك إلى الأبد."

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ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام تتويج هاريس كمرشحة الحزب الديموقراطي لمواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من شهر من انسحاب بايدن من الترشح لولاية ثانية. ومن المقرر أن يستمع المندوبون في المؤتمر إلى خطابات من هاريس يوم الخميس، ورفيقها في الترشح تيم والز يوم الأربعاء، بالإضافة إلى الرؤساء السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
جو بايدن
كامالا هاريس
الحزب الديمقراطي
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