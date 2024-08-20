هيلاري كلينتون تدعو إلى التصويت لكامالا هاريس

دعت المرشحة السابقة إلى البيت الأبيض هيلاري كلينتون في اليوم الأول من المؤتمر العام للحزب الديموقراطي في شيكاغو إلى انتخاب امرأة للمرة الأولى رئيسة للولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية السابقة "تشهد الولايات المتحدة شيئا ما. نشعر بذلك. هو أمر عملنا من أجل تحقيقه وحلمنا به منذ فترة طويلة".

ودعت كلينتون التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام الجمهوري دونالد ترامب قبل ثماني سنوات، الأميركيين إلى تجسيد حلمها في الخامس من نوفمبر، موعد الانتخابات المقبلة، و"تحطيم أعلى وأكثر الأسقف الزجاجية صعوبة" من خلال التصويت لكامالا هاريس.

وأضفت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس زخما وحماسة على الحملة الانتخابية بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق.

إلا ان هيلاري كليتون حذرت الديموقراطيين قائلة "لا تشتتوا التركيز ولا تناموا على أمجادكم، فخلال الأيام الـ78 المقبلة علينا أن نعمل بجهد أكبر من أي وقت مضى".

خلال حملتها الانتخابية في العام 2016، أمام دونالد ترامب، نالت هيلاري كليتون، غالبية الأصوات على الصعيد الوطني إلا انها لم تحقق الفوز بغالبية الناخبين الكبار الضرورية.



