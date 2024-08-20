الأربعاء 21 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هيلاري كلينتون تدعو إلى التصويت لكامالا هاريس

هيلاري كلينتون تتحدث على خشبة المسرح خلال اليوم الأول من المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو
20 أغسطس 2024 15:37

دعت المرشحة السابقة إلى البيت الأبيض هيلاري كلينتون في اليوم الأول من المؤتمر العام للحزب الديموقراطي في شيكاغو إلى انتخاب امرأة للمرة الأولى رئيسة للولايات المتحدة.
وقالت وزيرة الخارجية السابقة "تشهد الولايات المتحدة شيئا ما. نشعر بذلك. هو أمر عملنا من أجل تحقيقه وحلمنا به منذ فترة طويلة".
ودعت كلينتون التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام الجمهوري دونالد ترامب قبل ثماني سنوات، الأميركيين إلى تجسيد حلمها في الخامس من نوفمبر، موعد الانتخابات المقبلة، و"تحطيم أعلى وأكثر الأسقف الزجاجية صعوبة" من خلال التصويت لكامالا هاريس.
وأضفت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس زخما وحماسة على الحملة الانتخابية بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق.
إلا ان هيلاري كليتون حذرت الديموقراطيين قائلة "لا تشتتوا التركيز ولا تناموا على أمجادكم، فخلال الأيام الـ78 المقبلة علينا أن نعمل بجهد أكبر من أي وقت مضى".
خلال حملتها الانتخابية في العام 2016، أمام دونالد ترامب، نالت هيلاري كليتون، غالبية الأصوات على الصعيد الوطني إلا انها لم تحقق الفوز بغالبية الناخبين الكبار الضرورية.

أخبار ذات صلة
رزان المبارك تشارك في المنتدى الإقليمي للحفاظ على الطبيعة في واشنطن
أوباما: الولايات المتحدة "مستعدة "للرئيسة كامالا هاريس
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
هيلاري كلينتون
كامالا هاريس
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الأميركية
آخر الأخبار
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص
علوم الدار
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص
اليوم 19:32
لاعبو الريال يرتدون «أقنعة» في التدريبات.. تعرف على السبب!
الرياضة
لاعبو الريال يرتدون «أقنعة» في التدريبات.. تعرف على السبب!
اليوم 19:24
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
علوم الدار
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
اليوم 19:09
نوير يعتزل اللعب مع المنتخب الألماني من أجل التركيز على البايرن
الرياضة
نوير يعتزل اللعب مع المنتخب الألماني من أجل التركيز على البايرن
اليوم 18:57
3 قتلى جراء إطلاق نار بمدرسة في البوسنة
الأخبار العالمية
3 قتلى جراء إطلاق نار بمدرسة في البوسنة
اليوم 18:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©