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الصين توافق على بناء 11 مفاعلاً نووياً جديداً

الصين توافق على بناء 11 مفاعلاً نووياً جديداً
20 أغسطس 2024 17:31

أقرّت الصين بناء 11 مفاعلاً نووياً جديداً في خمسة مواقع، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في وقت تواصل البلاد سعيها للحد من الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري.
وترأس رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ اجتماعاً تنفيذياً لمجلس الدولة، الاثنين، أعطى الضوء الأخضر للمشاريع، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة.
وحصلت شركة «الصين الوطنية للطاقة النووية» على الموافقة على ثلاثة مفاعلات، وفق ما أفادت في بيان على «وي تشات»، بينما ذكرت «شركة الدولة للاستثمار في الطاقة» أنها حصلت على موافقة لبناء وحدتين.
وذكرت CGN Power Co، وهي وحدة «شركة الطاقة النووية الصينية العامة» المدرجة في البورصة، في تقرير للبورصة، بأنها حصلت على موافقات لستة مفاعلات في ثلاثة مواقع.
ولدى الصين حالياً 56 مفاعلاً عاملاً تساهم في حوالي 5 في المئة من إجمالي الطاقة المولّدة في البلاد، وفق ما ذكرت شبكة «تشاينا إنرجي نيوز» الحكومية.
وأفادت منصة أخبار المال والأعمال التابعة للدولة «جايميان» بأنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة الاستثمارات لجميع المفاعلات الأحد عشر 220 مليار يوان (30.8 مليار دولار)، على أن يستغرق البناء نحو خمس سنوات.

 

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