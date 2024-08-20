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كندا تكافح 800 حريق غابات على مستوى البلاد

كندا تكافح 800 حريق غابات على مستوى البلاد
20 أغسطس 2024 17:34

أفاد أحدث تقرير للمركز الكندي المشترك بين وكالات مكافحة حرائق الغابات، أمس الاثنين، بأن مئات حرائق الغابات تستعر حالياً في مختلف أرجاء كندا، ويزيد عددها على 800 حريق نشط، من بينها 223 خارج نطاق السيطرة. 
وأشار علماء إلى أن الحرائق في العام الجاري واسعة النطاق بصورة غير معتادة وتؤثر على مناطق من الساحل الغربي وحتى المقاطعات المطلة على المحيط الأطلسي شرقي البلاد وشماليها.
 وأثرت الحرائق أيضاً على منتزه جاسبر الوطني السياحي غربي كندا، حيث تستعر الحرائق منذ أسابيع.
 وذكر الموقع الإلكتروني للمنتزه أنه تم إغلاق الحديقة الوطنية التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ضمن مواقع التراث العالمي بسبب حرائق الغابات. 
وتم إلغاء جميع فعاليات التخييم حتى الثالث من سبتمبر. وأضرت الحرائق بمنطقة تفوق مساحتها 33 ألف هكتار.
 ولم يتمكن سكان بلدة جاسبر من العودة لمنازلهم إلا يوم الجمعة الماضي للمرة الأولى بعد إصدار أمر إخلاء قبل نحو شهر. 

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المصدر: د ب أ
كندا
حرائق الغابات
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