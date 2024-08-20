الأربعاء 21 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصحة العالمية»: جدري القردة ليس «كوفيد الجديد»

«الصحة العالمية»: جدري القردة ليس «كوفيد الجديد»
20 أغسطس 2024 21:00

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغه الثلاثاء أن العالم يعرف الكثير عن مرض جدري القردة، وبالتالي لا يمكن اعتباره وباء «كوفيد الجديد».
وأوضح كلوغه خلال مؤتمر صحفي أن «جدري القردة ليس كوفيد الجديد. سواء كان من السلالة 1 المسببة للوباء الحالي في وسط وشرق أفريقيا، أو السلالة 2 لجدري القردة التي أدت إلى تفشي الوباء في عام 2022» في العالم.
وأضاف «نحن نعرف الكثير بالفعل عن السلالة 2. ويتعين علينا معرفة المزيد عن السلالة 1... نعرف كيف يمكن مكافحة جدري القردة».
وفي حديثه عبر رابط فيديو، أوضح كلوغه أنه قبل عامين «نجحت أوروبا في السيطرة على مرض جدري القردة من خلال التواصل المباشر مع المجتمعات الأكثر تضرراً».
دفع تزايد عدد الإصابات بجدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولا سيما بسبب السلالة «1بي» التي سُجلت كذلك في بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، بمنظمة الصحة العالمية إلى إعلان المرض «طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا» في 14 أغسطس، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حال الطوارئ الصحية العامة في عام 2022 عندما تفشى الوباء عبر السلالة «2بي» في جميع أنحاء العالم، ورفعتها في مايو 2023.
واكتُشفت أول إصابة بجدري القردة عند البشر في العام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا).

 

أخبار ذات صلة
232 مركزاً للتلقيح ضد جدري القردة في فرنسا
رصد آلاف الإصابات بجدري القردة في أفريقيا منذ بداية العام
المصدر: آ ف ب
جدري القرود
منظمة الصحة العالمية
آخر الأخبار
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص
علوم الدار
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص
اليوم 19:32
لاعبو الريال يرتدون «أقنعة» في التدريبات.. تعرف على السبب!
الرياضة
لاعبو الريال يرتدون «أقنعة» في التدريبات.. تعرف على السبب!
اليوم 19:24
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
علوم الدار
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
اليوم 19:09
نوير يعتزل اللعب مع المنتخب الألماني من أجل التركيز على البايرن
الرياضة
نوير يعتزل اللعب مع المنتخب الألماني من أجل التركيز على البايرن
اليوم 18:57
3 قتلى جراء إطلاق نار بمدرسة في البوسنة
الأخبار العالمية
3 قتلى جراء إطلاق نار بمدرسة في البوسنة
اليوم 18:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©