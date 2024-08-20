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232 مركزاً للتلقيح ضد جدري القردة في فرنسا

232 مركزاً للتلقيح ضد جدري القردة في فرنسا
20 أغسطس 2024 23:28

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الثلاثاء، أنه «تم فتح» 232 مركز تلقيح للتعامل مع احتمال تفشي جدري القردة، ووعد بتقديم 100 ألف جرعة من اللقاحات للدول الأكثر تضرراً.
وكتب على موقع إكس «نحن على استعداد لمواجهة السيناريوهات والمخاطر كافة».
حتى الآن، لم يتم تسجيل أي تفشٍ للسلاسة 1، الأكثر فتكاً من السلالة 2، في فرنسا وفقاً للحكومة.
وفي أوروبا، أعلنت السويد أنها سجلت حالة واحدة من سلالة 1b الفرعية التي ظهرت مؤخراً في أفريقيا، وتتوقع فرنسا ظهور حالات قريباً على أراضيها.
وقال أتال «تم فتح 232 مركز تلقيح في جميع أنحاء البلاد على أن يتم فتح مزيد منها».
وأوضح أنه «بناء على طلب رئيس الجمهورية، ستتبرع فرنسا بـ 100 ألف جرعة لقاح». وأضاف «ستوزع هذه الجرعات عبر الاتحاد الأوروبي على المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بقوة».
 ومن شأن هذه التبرعات أن «تعزز الجهود الأوروبية الحالية بنحو 50%».
الأسبوع الماضي، أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي أنه سيتم توزيع حوالي 200 ألف جرعة في أفريقيا بفضل اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وشركة الأدوية الدنماركية بافاريان نورديك، التي تمت الموافقة على لقاحها للوقاية من جدري القردة منذ عام 2019.

 

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