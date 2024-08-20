بايدن يشيد بهاريس.. «مستقبل الحزب الديمقراطي»

واشنطن (وكالات)

دعم الرئيس الأميركي جو بايدن اختيار الحزب الديمقراطي كامالا هاريس مرشحة له في سباق الوصول إلى البيت الأبيض أمام الجمهوري دونالد ترامب بخطاب ألقاه في المؤتمر الوطني أشاد فيه بنائبته باعتبارها «مستقبل الحزب».

واحتل بايدن موقع الصدارة في ليلة افتتاح المؤتمر الوطني الديمقراطي، حيث قوبل بتصفيق حار من أنصار الحزب.

وبعد أن مسح دموعه عقب تقديم ابنته آشلي له ولوح للحشد الذي حمل لافتات كتب عليها «نحن نحب بايدن»، قال الرئيس الأميركي مبتسماً «أنا أحبكم».

وأضاف «هل أنتم مستعدون للتصويت من أجل الحرية؟ هل أنتم مستعدون للتصويت من أجل الديمقراطية وأميركا؟ اسمحوا لي بأن أسألكم، هل أنتم مستعدون لانتخاب كامالا هاريس وتيم».

بدورها، دعت المرشحة السابقة إلى البيت الأبيض هيلاري كلينتون في اليوم الأول من المؤتمر العام للحزب الديمقراطي إلى انتخاب امرأة للمرة الأولى رئيسة للولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية السابقة «تشهد الولايات المتحدة شيئاً ما. نشعر بذلك. هو أمر عملنا من أجل تحقيقه وحلمنا به منذ فترة طويلة».

ودعت كلينتون التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام الجمهوري دونالد ترامب قبل 8 سنوات، الأميركيين إلى تجسيد حلمها في الخامس من نوفمبر، موعد الانتخابات المقبلة، وتحطيم أعلى وأكثر الأسقف الزجاجية صعوبة من خلال التصويت لكامالا هاريس».

وأضفت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس زخماً وحماسة على الحملة الانتخابية بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق وحلولها مكانه.

إلا أن هيلاري كلينتون حذرت الديموقراطيين قائلة «لا تشتتوا التركيز ولا تناموا على أمجادكم، فخلال الأيام الـ 78 المقبلة علينا أن نعمل بجهد أكبر من أي وقت مضى».