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الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الكارثي في قطاع غزة

أطفال فلسطينيون ينتظرون الحصول على طعام من مطعم خيري في رفح (أرشيفية)
21 أغسطس 2024 01:13

غزة (الاتحاد)

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حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من أن الوضع الإنساني كارثي في قطاع غزة بسبب الموجات المتكررة للنزوح، وظروف الاكتظاظ، وانعدام الأمن، وانهيار البنية التحتية، واستمرار الأعمال العدائية ومحدودية الخدمات. وقال المكتب: «إنه باستمرار الأعمال القتالية وأوامر الإخلاء والنقص الحاد في المواد الضرورية، تزيد صعوبة حصول الأسر النازحة على الخدمات الأساسية في المواقع التي يصلون إليها».
 وأضاف: «منذ أكتوبر وضع 86% من مساحة قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، ويتركز معظم سكان قطاع غزة - بشكل متزايد - في منطقة المواصي التي خصصتها إسرائيل للنازحين»، مشيراً إلى أن الكثافة السكانية في هذه المنطقة زادت إلى ما بين 33 و34 ألف شخص لكل كيلومتر مربع مقارنة بنحو 200 شخص قبل أكتوبر».
 من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي، أن النقص الحاد للوقود يجبر المستشفيات على تأجيل إجراء العمليات الجراحية الضرورية، ويهدد بإيقاف عمل سيارات الإسعاف، خاصة شمال غزة.

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