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السيسي: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة

السيسي: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة
21 أغسطس 2024 01:13

القاهرة (الاتحاد)

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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن الوقت حان لإنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة، والاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، محذراً من خطورة توسع نطاق الصراع إقليمياً على نحو يصعب تصور تبعاته. 
ونقلت الرئاسة المصرية، في بيان عن السيسي، تأكيده خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، ضرورة أن يكون «حقن دماء الشعوب» المحرك الرئيس لإنهاء الحرب، مبيناً أيضاً أهمية أن يكون إيقاف إطلاق النار في غزة البداية لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. 
وعلى صعيد الشراكة الثنائية، ذكر البيان أن اللقاء تخلله تأكيد الجانبين قوة الشراكة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، والحرص على دفع الجهود المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. 
وقال إن الطرفين استعرضا جهود الوساطة المشتركة (المصرية الأميركية القطرية) لإيقاف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وتطرقا إلى نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة، وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة. 

أنتوني بلينكن
عبد الفتاح السيسي
مصر
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
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