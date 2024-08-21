الديموقراطيون يرشحون كامالا هاريس رسمياً لانتخابات الرئاسة

اعتمد المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي الأميركي خلال انعقاده في مدينة شيكاغو رسميا ترشيح كامالا هاريس مرشحة عن الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر. وأدلى المندوبون من جميع الولايات والمناطق الأميركية مرة أخرى بأصواتهم لصالح هاريس في تصويت إجرائي بحت، رافقته موسيقى ومؤثرات ضوئية وخطب قصيرة وهتافات حماسية في قاعة الحدث.

كانت هاريس قد تم اختيارها رسميا بالفعل من قبل أكثر من 4500 مندوب حزبي لتكون المرشحة الرئاسية للديموقراطيين خلال عملية تصويت إلكترونية في وقت سابق من هذا الشهر. وانضمت هاريس، التي كانت في ميلووكي لحملتها الانتخابية، إلى مراسم الترشيح في شيكاغو عن بعد. وقالت إنها ونائبها تيم والز يشعران بالفخر لاختيارهما كمرشحي الحزب. ومن المقرر أن تلقي هاريس خطابا رئيسيا في المؤتمر مساء الخميس، حيث سيشكل هذا الخطاب الختام الكبير للحدث الذي يستمر أربعة أيام، ويهدف إلى الاحتفاء بمرشحي الحزب الديمقراطي وتعزيز زخم حملتهما.