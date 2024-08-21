اليونان تقدم تعويضات طارئة للمتضررين من الحرائق

أعلنت اليونان أنها ستقدم تعويضات طارئة، تصل قيمتها الإجمالية إلى ملايين اليوروهات لمئات من الأسر والشركات المتضررة بسبب حريق، أسفر عن مقتل امرأة وأحرق عشرة آلاف هكتار بالقرب من أثينا، وفق ما تناولته اليوم، وسائل إعلام عالمية.

وبدأ الحريق في 11 أغسطس الجاري، بالقرب من بلدة فارنافاس، على بعد 35 كيلومتراً، من العاصمة أثينا، وفي غضون يوم واحد، وصل إلى الضواحي الشمالية بالمدينة على سفوح جبل بنتلي.

وحددت عمليات التفتيش حتى الآن حوالي 146 منزلاً متضرراً بشدة و31 شركة تضررت أيضاً.

وحسب بيان وزارة المالية في اليونان، ستقدم السلطات ما يصل إلى 150 ألف يورو للأسر، 80% من المساعدات الحكومية و20% من القروض الخالية من الفوائد، وما يصل إلى 500 ألف يورو للشركات المدمرة.

وستعقد الحكومة اليونانية نقاشاً برلمانياً الشهر المقبل، حول تعاملها مع موسم حرائق الغابات الأخير.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها تقوم حالياً بتفعيل نظام للدول الأوروبية لمساعدة اليونان في مكافحة حرائق الغابات المستعرة لديها.