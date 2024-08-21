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مقتل 8 أشخاص في حادث منجم جنوب غرب الصين

مقتل 8 أشخاص في حادث منجم جنوب غرب الصين
21 أغسطس 2024 17:45

قضى ثمانية أشخاص الأربعاء إثر حادث في منجم للفحم في جنوب غرب الصين، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الصيني.
ووقعت المأساة صباح الأربعاء في منجم بمدينة ليشان، أثناء عملية إغلاق كوة تهوية، بحسب محطة «سي سي تي في» الرسمية التي لم توضح بدقة ملابسات الحادث.
وأضافت المحطة في حصيلة نهائية معدلة أن الحادث أودى بحياة ثمانية عمال، معلنة الانتهاء من عمليات الإنقاذ.
وكانت حصيلة سابقة أوردت مقتل سبعة عمال والبحث عن ثامن.
ويقع المنجم في مقاطعة سيتشوان الجبلية على بعد 1600 كيلومتر عن جنوب غرب العاصمة بكين.
وحوادث المناجم شائعة في الصين على الرغم من تحسن ظروف السلامة فيها.
يعمل في مناجم الفحم وحدها أكثر من 1,5 مليون شخص.

 

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المصدر: آ ف ب
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