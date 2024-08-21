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مقتل 15 وإصابة 40 في انفجار بمصنع للأدوية بالهند

مقتل 15 وإصابة 40 في انفجار بمصنع للأدوية بالهند
21 أغسطس 2024 21:11

قال مسؤول محلي إن 15 شخصاً على الأقل لاقوا حتفهم في انفجار بمصنع للأدوية في ولاية أندرا براديش بجنوب الهند اليوم الأربعاء.وأضاف إم. ديبيكا، مدير شرطة المنطقة، لرويترز «محصلة القتلى حتى الآن تبلغ 15 ومن المرجح أن ترتفع. وأُصيب ما يقرب من 40 شخصاً بجراح. وعمليات الإنقاذ جارية».
واندلع الحريق عصراً في وحدة التصنيع الخاصة التي تبلغ مساحتها 40 فداناً والتي تعمل منذ عام 2019 في منطقة أناكابالي بالولاية.
وقُتل شخصان وأُصيب خمسة آخرون العام الماضي في حريق مماثل شب في مفاعل مذيب في وحدة بمنطقة أناكابالي أيضاً.

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