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العثور على 4 جثث إثر غرق اليخت «بايزيان» قبالة صقلية

العثور على 4 جثث إثر غرق اليخت «بايزيان» قبالة صقلية
21 أغسطس 2024 21:54


عثر الأربعاء على أربع جثث في حطام اليخت «بايزيان» الذي يملكه قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وغرق الاثنين قبالة سواحل صقلية، مما يقلل من فرص العثور على آخر مفقودين على قيد الحياة.وهذه الجثث الأربع التي عثر عليها بعد الظهر ولم يتم التعرف عليها في هذه المرحلة، ترفع عدد الضحايا إلى خمسة أشخاص، بعد العثور على جثة رجل الاثنين.
وقبيل الإعلان عن العثور على أول جثتين، شاهد صحافي في وكالة فرانس برس أكثر من ستة قوارب تبحر من ميناء بورتيتشيلو، موقع الغرق شرق باليرمو بفارق دقائق قليلة.
وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن بعض القوارب عادت ناقلة جثتين في كيسين إلى خيمة على الرصيف.
وتستمر عمليات البحث للعثور على آخر مفقودين كانا على متن اليخت، لكن العملية «طويلة ومعقدة» بحسب فرق الإطفاء.
وصباح الأربعاء بفضل الأحوال الجوية المواتية، وصل الغطاسون إلى منطقة البحث على متن قوارب مطاط صغيرة وتناوبوا في فرق مكونة من شخصين.
وكان الكابتن فينشينزو زاغارولا المسؤول في خفر السواحل أعلن الثلاثاء للإذاعة الإيطالية أنه «يصعب تصور» انتهاء عملية البحث بشكل جيد.

 

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المصدر: آ ف ب
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