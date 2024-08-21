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روسيا تعلن تأجيل الانتخابات المحلية في 7 مناطق بكورسك

جنود أوكرانيون على متن مركبة عسكرية في منطقة سومي (رويترز)
22 أغسطس 2024 01:46

موسكو، كييف (وكالات)

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أعلنت مفوضية الانتخابات الروسية، أمس، أنها ستؤجّل الانتخابات المحلية في 7 بلديات في منطقة كورسك، حيث باشرت القوات الأوكرانية هجوماً قبل أكثر من أسبوعين. وأفادت المفوضية بأن «الانتخابات ستجري في تلك المناطق عندما يصبح من الممكن ضمان أمن الناخبين بالكامل»، لكنها أضافت أن الانتخابات لاختيار الحاكم المحلي، والتي ستبدأ الأسبوع المقبل، ستمضي قدماً كما هو مخطط لها في بقية أرجاء المنطقة. ومن المقرر أن يبدأ التصويت المبكر لاختيار حكام المناطق في 28 أغسطس، وينتهي في الثامن من سبتمبر. وفي سياق آخر، أعلن الجيش الروسي، أمس، أن قواته سيطرت على قرية جديدة في منطقة «دونيتسك» في شرق أوكرانيا.
وأفادت وزارة الدفاع في إيجازها اليومي بأن القوات الروسية سيطرت على قرية «جيلان» الواقعة بين مدينتي «دونيتسك» و«بوكروفسك»، وهو جزء من الجبهة يشهد أعنف المعارك.

الانتخابات الروسية
روسيا
كورسك
أوكرانيا
الجيش الروسي
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