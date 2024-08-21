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الأردن: سنتخذ كل الإجراءات لوقف الاعتداءات على المقدسات في القدس

الأردن: سنتخذ كل الإجراءات لوقف الاعتداءات على المقدسات في القدس
22 أغسطس 2024 01:46

عمّان (الاتحاد)

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أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس، أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات التي تمارسها إسرائيل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. 
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي، إن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبحث مستجدات الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.  وشدد الصفدي على «ضرورة وقف كل إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية والانتهاكات للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة»، محذراً من خطورة هذه الإجراءات على كل فرص تحقيق السلام. 
وأكد أن «الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات وأنه يعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً وسيواجهه بكل السبل الممكنة». 
كما أكد الصفدي دعم الجهود المبذولة للتوصل لصفقة تبادل، مشدداً على أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الأولوية والخطوة الأولى التي يجب تحقيقها نحو خفض التصعيد الذي يهدد الأمن والسلام في المنطقة.

الأردن
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أيمن الصفدي
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فلسطين
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