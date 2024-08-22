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إلغاء رحلات جوية إثر ثوران بركان في نيوزيلندا

الدخان يتصاعد بعد ثوران بركان في نيوزيلندا
22 أغسطس 2024 08:57

تسبب ثوران بركان في نيوزيلندا في إلغاء عدد من الرحلات الجوية الخميس، فيما حذر علماء من احتمال استمرار الثوران "لأسابيع أو أشهر" قادمة.
ويقع البركان وهو وايت آيلاند، قبالة الجزيرة الشمالية وعلى مسافة 200 كلم من أوكلاند أكبر مدن البلاد. وفي 2019 تسبب ثورانه بمقتل 22 شخصا.
وقالت شركة الطيران الوطنية "إير نيوزيلاند" إن 10 رحلات جوية ألغيت بسبب انجراف الرماد البركاني إلى مسارات الطيران في بعض المطارات المحلية. 
وأكد متحدث باسم الخطوط لوكالة فرانس برس أن الرحلات استؤنفت بعد أن تبدد الرماد البركاني في المجال الجوي المحيط.
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية "نشاطا طفيفا للبركان" بدأ في وقت سابق هذا الشهر، على ما أعلن معهد الأبحاث جي إن إس ساينس في نشرة رصد.
ويعتقد العلماء أن ذلك النشاط البركاني كان جزءا من "دورات الثوران النموذجية" الموثقة في وايت آيلاند. 
وقالوا إن "هذا النشاط قد يستمر لبعض الوقت، من أسابيع إلى أشهر". 
ورفعت نيوزيلندا مستوى التحذير من البراكين في وقت سابق هذا الشهر إلى الدرجة الثالثة على سلم من خمس درجات.
والجولات السياحية في وايت آيلاند محظورة منذ ثوران البركان في 2019.

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المصدر: وكالات
ثوران بركان
بركان
رحلات جوية
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