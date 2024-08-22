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ترامب يخاطب مؤيديه في أول تجمع انتخابي بالهواء الطلق منذ محاولة اغتياله

دونالد ترامب يتحدث من خلف غطاء زجاجي خلال تجمع انتخابي في نورث كارولينا
22 أغسطس 2024 09:12

خاطب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب، مويديه خلال تجمّع انتخابي أقيم الأربعاء في ولاية كارولاينا الشمالية وهو الأول له في الهواء الطلق منذ تعرضه لمحاولة اغتيال قبل شهر.

وشنّ دونالد ترامب هجوماً على منافسته الديموقراطية كامالا هاريس.
وأقيم التجمّع الانتخابي في متحف الطيران في آشبورو بكارولاينا الشمالية وسط إجراءات أمنية مشدّدة من بينها استخدام الزجاج المقاوم للرصاص في محيط المنصة التي اعتلاها المرشح الجمهوري.

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وكان ترامب الذي عقد قرابة 12 تجمعا انتخابيا في مواقع مغلقة منذ الهجوم، أعلن صراحة أنه يريد العودة إلى تنظيم فعاليات في أماكن مفتوحة. في 31 يوليو قال لأنصاره خلال تجمع في هاريسبرغ بولاية بنسيلفانيا "لن نتخلى عن التجمعات في أماكن مفتوحة".

ومن المتوقع أن يعتلي ترامب المنصة في متحف الطيران وقاعة المشاهير في كارولاينا الشمالية، مع المرشح لمنصب نائب الرئيس على بطاقته جاي. دي. فانس. ونشر المتحف صورا لمدرجات أقيمت لاستيعاب آلاف الضيوف.
وتعد ولاية كارولاينا الشمالية الواقعة جنوبا إحدى الولايات القليلة المتوقع أن تحسم نتيجة انتخابات الخامس من نوفمبر.



المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الانتخابات الرئاسية
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