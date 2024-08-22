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أستراليا تواجه مخاطر حرائق الغابات

حرائق غابات في أستراليا (أرشيفية)
22 أغسطس 2024 11:48

 تواجه أستراليا مخاطر متزايدة لحدوث حرائق الغابات قبل أشهر من موسم حرائق الصيف، حيث يحرق شتاء دافئ بشكل استثنائي أجزاء من القارة ويهدد بتسجيل درجات حرارة قياسية.

وقال أنجوس هاينز، خبير الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، إنه من المتوقع أن تضرب الحرارة مناطق شاسعة من البلاد خلال الأيام المقبلة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. وأضاف هاينز أن درجات الحرارة قد ترتفع عن متوسطها بما يتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية من تاونسفيل إلى ملبورن على الساحل الشرقي لأستراليا.

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وعادة ما يصل موسم الحرائق إلى ذروته خلال أشهر الصيف من ديسمبر وحتى فبراير في المناطق الشرقية والجنوبية الأكثر كثافة سكانية في أستراليا.

وقال هاينز إن درجات الحرارة في المناطق النائية قد ترتفع عن متوسطها بنحو 15 درجة مئوية الموسمي الجمعة المقبل.

المصدر: وكالات
درجات الحرارة
أستراليا
حرائق الغابات
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