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الاتحاد الأوروبي يخصص 122 مليون يورو مساعدات إنسانية لدول القرن الأفريقي الكبير

الاتحاد الأوروبي يخصص 122 مليون يورو مساعدات إنسانية لدول القرن الأفريقي الكبير
22 أغسطس 2024 15:45

أفرج الاتحاد الأوروبي عن مبلغ إضافي قدره 122 مليون يورو من المساعدات الإنسانية المخصصة لدول القرن الأفريقي الكبير في ضوء ما تشهده من نزاعات وكوارث مرتبطة بالمناخ مثل الجفاف والفيضانات.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل في بيان لها أن المساعدات تستهدف تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للسكان الضعفاء، لاسيما من خلال المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية الأخرى مثل المياه والصرف الصحي في المناطق التي من المحتمل تفشي الأمراض.

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ونوهت بأنه سيتم تخصيص التمويل للشركاء العاملين في إثيوبيا (42 مليون يورو)، والصومال (40 مليون يورو) وجنوب السودان (40 مليون يورو).

ويرفع هذا التمويل الإضافي إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي الكبير إلى أكثر من 421 مليون يورو حتى الآن هذا العام، بما في ذلك أكثر من 56 مليون يورو، تم تعبئتها في أبريل، استجابة لعواقب الأزمة في السودان.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
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