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هاريس تقبل رسمياً الخميس ترشيح الحزب الديموقراطي

هاريس تقبل رسمياً الخميس ترشيح الحزب الديموقراطي
22 أغسطس 2024 16:08

أورليا اند تقبل كامالا هاريس رسمياً الخميس تسمية الحزب الديموقراطي لها مرشحة للانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر، مستندة إلى الأمل الذي أحيته في صفوف معسكرها وأن لا شيء مضمونا في وجه مرشح مثل دونالد ترامب.
تريد نائبة الرئيس البالغة من العمر 59 عاماً مخاطبة الأميركيين عموماً بعدما ضخّت الحياة في معسكرها، وفقاً لمسؤول في فريق حملتها طلب عدم الكشف عن هويته.
وفي السياق، يقول الخبير السياسي لاري ساباتو «ثمة فرصة وحيدة لا تتكرر لترك انطباع أول جيد»، مضيفا «لقد رأى الناخبون أسلوب كامالا. وهم الآن بحاجة إلى برنامج كامالا».
يأتي خطاب هاريس في ختام مؤتمر طغت عليه الحماسة واجتذب ملايين المشاهدين كلّ مساء، في وقت اعتلى متحدثون بارزون المنصّة.
وستستغل المرشحة الديموقراطية هذا الجمهور لتقدّم نفسها إلى بلد لا يعرفها بالضرورة جيداً، بعدما أمضت حوالي أربع سنوات في منصب نائب الرئيس.

 

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المصدر: آ ف ب
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