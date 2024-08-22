روسيا تواصل التقدم في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، السيطرة على بلدة جديدة في شرق أوكرانيا قريبة من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية التي طلب من سكانها الإخلاء مع اقتراب القوات الروسية التي باتت على مسافة عشرة كيلومترات.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، أنه "بفضل التحركات الناجحة لتجمع قوات الوسط"، تمت السيطرة على "بلدة ميجوفيه".

وواصل الجيش الروسي تقدمه في الأسابيع الأخيرة في هذا القطاع من الجبهة حيث سيطر على قرية تلو الأخرى مهددا مدينة بوكروفسك البالغ عدد سكانها 53 ألف نسمة.

ويؤشر هذا التقدم إلى الضغط الروسي المستمر على الجبهة الشرقية، رغم توغل القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية منذ السادس من أغسطس الجاري.

وتستمر المعارك في حوض دونباس حيث الأفضلية للجيش الروسي الأكبر عديدا والأفضل تجهيزا في مواجهة القوات الأوكرانية.

تقع مدينة بوكروفسك عند طريق مهم يؤدي إلى المعقلين الأوكرانيين تشاسيف يار وكوستيانتنيفكا.