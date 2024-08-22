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مودي يدعو إلى "الحوار والدبلوماسية" لحل الخلافات

ناريندرا مودي (يسار) في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي دونالد توسك
22 أغسطس 2024 17:52

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، في العاصمة البولندية وارسو إلى "الحوار والدبلوماسية" لوضع حد للخلافات، معلناً أنه "لا يمكن حل أي مشكلة في ساحة المعركة"، وذلك قبيل زيارة يقوم بها إلى أوكرانيا.
وزيارة أوكرانيا ستكون الأولى على الإطلاق التي يجريها رئيس وزراء هندي إلى كييف، علما بأن آخر زيارة أجراها مسؤول هندي على هذا المستوى لبولندا تعود إلى 45 عاما. وبولندا حليفة وثيقة لأوكرانيا وجارتها ومحطة مرور رئيسية لقادة أجانب لزيارة كييف.
وقال مودي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البولندي دونالد توسك، إن "الهند على قناعة كاملة بأنه لا يمكن حل أي مشكلة في ساحة المعركة".
وأضاف "ندعم الحوار والدبلوماسية لاستعادة السلام والاستقرار في أقرب وقت ممكن. ولهذا، فإن الهند مستعدة لتقديم كل المساهمات الممكنة مع الدول الصديقة لها".
من جانبه، رحب رئيس الحكومة البولندية برغبة مودي في الالتزام شخصيا التوصل إلى "نهاية سلمية وعادلة وسريعة" للأزمة الأوكرانية.
وأضاف "كلانا مقتنع بأن الهند يمكن أن تلعب دورا مهما جدا وإيجابيا في هذا المجال. ومن هنا، تأتي أهمية هذه التصريحات، خصوصا وأن رئيس الوزراء سيتوجه إلى كييف في غضون اثنتي عشرة ساعة تقريبًا"، في زيارة "يمكن أن تأخذ طابعا تاريخيا".
وشدّد توسك على أن "التاريخ علم دولنا أهمية احترام القواعد والحدود ووحدة الأراضي".

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المصدر: وكالات
ناريندرا مودي
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