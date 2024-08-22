بوتين يوجه اتهامات لأوكرانيا بشأن التوغل في كورسك

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أوكرانيا بمحاولة ضرب محطة كهربائية مهمة في مدينة كورسك، في وقت تشن قوات كييف هجوما على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء حكومته وحكام المناطق المحاذية لأوكرانيا نقله التلفزيون الروسي، "حاولوا ضرب المحطة خلال الليل".

وأبلغ أليكسي سميرنوف القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك، الرئيس بوتين خلال الاجتماع أن الوضع في المحطة مستقر.

وتتجه الأنظار إلى المحطة منذ بدء الهجوم الأوكراني الواسع النطاق عبر الحدود في منطقة كورسك الروسية في السادس من أغسطس الجاري.

تقع المحطة على مسافة حوالى 50 كيلومترا من منطقة المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية.

وهذا التوغل الأوكراني في الأراضي الروسية هو الأكبر من نوعه الذي تنفذه قوة أجنبية داخل روسيا منذ الحرب العالمية الثانية.