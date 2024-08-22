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تقطع السبل بـ 3 ملايين شخص في بنجلاديش جراء الفيضانات

تقطع السبل بـ 3 ملايين شخص في بنجلاديش جراء الفيضانات
22 أغسطس 2024 18:34

 أعلنت الحكومة البنجلاديشية، اليوم الخميس، أن نحو 3 ملايين شخص تقطعت بهم السبل جراء الفيضانات العارمة التي ضربت شرق بنجلاديش.
وأسفرت الأمطار الغزيرة والمياه المتدفقة من المناطق الجبلية في أعلى المنبع عن فيضان ضفاف الأنهار المحلية، مما أدى إلى فيضانات عارمة.
وقال على رضا ، وهو مسؤول حكومي كبير، للصحفيين في دكا، إنه على مدار الأيام الثلاثة الماضية، قام رجال الإنقاذ بإجلاء نحو 75 ألف شخص إلى بر الأمان من بين ما يقدر بنحو 2.9 مليون شخص تضرروا من الفيضانات.
وأكد رضا وفاة شخصين جراء الفيضانات، على الرغم من أن تقارير إعلامية محلية أشارت إلى ارتفاع عدد القتلى إلى أربعة أشخاص. وغمرت مياه الفيضانات المنازل والأراضي الزراعية والطرق في مساحات شاسعة شرقي البلاد.
وقال محمد منير الزمان ، وهو مسؤول بالسكك الحديدية،إن السلطات أوقفت خدمة السكك الحديدية بين العاصمة دكا ومدينة تشاتوجرام الساحلية، حيث غمرت المياه أجزاء كثيرة من خطوط السكك الحديدية. وتظهر لقطات مصورة قوات من الجيش ومتطوعين من جمعية الهلال الأحمر البنجلاديشي وهم ينقذون الأشخاص المتضررين من الفيضانات عن طريق سحبهم من المياه العميقة في قرية نائية إلى قوارب سريعة.
وقال مكتب الأرصاد الجوية في بنجلاديش اليوم الخميس إن الأنهار الرئيسية في المناطق الشمالية الشرقية والشرقية من بنجلاديش تواصل الارتفاع. وأضاف المكتب أنه من المتوقع أن تنحسر الأمطار بحلول صباح الجمعة المقبل فيما لا تزال بعض المناطق تشهد هطول أمطار غزيرة.

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المصدر: د ب أ
بنجلاديش
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