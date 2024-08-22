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قتلى جراء سقوط طائرة في تايلاند

حطام الطائرة المنكوبة في تايلاند
22 أغسطس 2024 19:46

قالت وكالة الأنباء الصينية الجديدة (شينخوا)، اليوم الخميس، إن 5 صينيين لقوا حتفهم في حادث سقوط طائرة في تايلاند.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن عملية بحث وإنقاذ تجري بعد تحطم طائرة صغيرة في غابة في منطقة بانج باكونج في "تشاشوينجساو" بعد ظهر اليوم الخميس.
غادرت الطائرة، وهي من طراز Cessna Caravan C208، مطار "سوفارنابومي" في الساعة 2.46 مساءً بالتوقيت المحلي، وعلى متنها تسعة أشخاص، متجهة إلى مطار "كو ماي تشي" في مقاطعة ترات. لكنها فقدت الاتصال ببرج المراقبة في "سوفارنابومي" حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر.
وعثر على حطام الطائرة الصغيرة في الوحل في غابة منغروف.

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المصدر: وكالات
تايلاند
تحطم طائرة
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