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تايلاند: إصابة رجل بسلالة فرعية من جدري القردة

عينات للكشف عن جدري القردة
22 أغسطس 2024 19:57

أكدت تايلاند، اليوم الخميس، أن الحالة التي تم الإبلاغ عن إصابتها بجدري القردة هذا الأسبوع مصابة بالسلالة الفرعية "1بي" من المرض، وهي ثاني حالة إصابة مؤكدة من هذه السلالة خارج أفريقيا.
والمصاب هو رجل أوروبي يبلغ من العمر 66 عاما وصل إلى تايلاند الأسبوع الماضي من دولة أفريقية لم تحددها السلطات ينتشر فيها المرض.
وقال تونجتشاي كيراتي هاتايكورن مدير عام إدارة مكافحة الأمراض لرويترز "نتائج الاختبارات تؤكد إصابته بالسلالة الفرعية 1بي من جدري القردة، وهي أول حالة تُشخص في تايلاند، وهذا الرجل مصاب من دولة موبوءة على الأرجح".
وأضاف أن السلطات لم ترصد أي حالة إصابة أخرى داخل تايلاند بعد تتبع المخالطين.
وأثارت السلالة 1بي قلقا عالميا بسبب سهولة انتشارها عن طريق الاختلاط العادي.
وأكدت السويد حالة إصابة بهذه السلالة الأسبوع الماضي نتيجة زيادة تفشيها في أفريقيا، وهي أول علامة على انتشارها خارج القارة السوداء.
وقالت تايلاند أمس الأربعاء إن الرجل الذي تأكدت إصابته بجدري القردة توقف بصورة عابرة في إحدى دول الشرق الأوسط، دون أن يذكر اسمها أيضا، قبل أن يتوجه إلى تايلاند.
ورصدت تايلاند 800 حالة إصابة بالسلالة الفرعية 2 من جدري القردة منذ 2022، لكنها لم ترصد حتى الآن أي حالات إصابة بالسلالة الفرعية 1 أو السلالة الفرعية 1بي.

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المصدر: وكالات
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