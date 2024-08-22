نزوح عشرات الآلاف في مقاطعة كورسك الروسية

قال أليكسي سميرنوف القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، اليوم الخميس، إن حوالي 133 ألف شخص تركوا منازلهم حتى الآن بسبب الهجوم الأوكراني على المقاطعة الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن سميرنوف، في مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حوالي 20 ألف شخص ما زالوا في ثمانية أحياء صدرت أوامر بإخلائها.

وبحث الرئيس بوتين والحكومة الروسية، اليوم الخميس، مجددا تبعات التوغل الأوكراني، الذي بدأ قبل ما يزيد قليلا عن أسبوعين.

وأمر بوتين "أحثكم على الانتباه بصورة خاصة لإعدادات العام الدراسي الجديد".

وقال وزير التعليم سيرجي كرافتسوف إن التلاميذ في 114 مدرسة في المنطقة الحدودية يجب أن يحضروا دروسهم عبر الإنترنت اعتبارا من الثاني من سبتمبر المقبل.

سيتلقى التلاميذ الآخرون دروسهم في مواقع إجلائهم أو في معسكرات عطلات الأطفال.

كان القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي قد صرح مؤخرا أنه تمت السيطرة على أكثر من 1260 كيلومترا مربعا و93 قرية.