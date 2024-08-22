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سلطات محلية: حريق في ميناء روسي بعد هجوم أوكراني

دخان يتصاعد إثر هجوم على كراسنودار
22 أغسطس 2024 20:33

قالت السلطات المحلية إن حريقا شب في ميناء القوقاز الروسي في منطقة كراسنودار الجنوبية، اليوم الخميس، في أعقاب هجوم أوكراني على عبّارة محملة بصهاريج الوقود.
وأضاف البيان أنه يجري حاليا تقييم حجم الحريق وأي خسائر بشرية محتملة.
ونشرت عدة وسائل إعلام روسية صورا ومقاطع فيديو لما يبدو أنه الحريق وأعمدة الدخان الأسود المتصاعدة من الميناء.
وغرقت العبّارة مقابل شبه جزيرة القرم.
وقالت السلطات المحلية في منطقة كراسنودار بجنوب غرب روسيا إنه "بنتيجة الأضرار التي لحقت بها، غرقت العبارة في مياه ميناء قوقاز. لا يوجد حريق في الميناء". وحمّلت السلطات أوكرانيا المسؤولية عن الهجوم.

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المصدر: وكالات
كراسنودار
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