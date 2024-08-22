زيلينسكي: نريد إنهاء الأزمة بشروطنا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن التوغل الذي تنفذه قوات أوكرانية في منطقة كورسك الروسية كان خطوة ضمن جهود منهجية لإنهاء الأزمة المستمرة منذ 30 شهرا بشروط كييف.

وأضاف زيلينسكي، خلال مناسبة في العاصمة كييف، أن التوغل، الذي بدأ في السادس من أغسطس الجاري، إضافة للدفاعات الأوكرانية في شرق البلاد حيث تركز روسيا هجومها هناك، هو جزء من مسار "لإنهاء الأزمة بشروط أوكرانيا المستقلة".

كان الرئيس الأوكراني قال، الأحد، إن قواته تعمل على إنشاء منطقة عازلة على حدود أوكرانيا مع روسيا في إطار ما وصفه "بالإجراءات القصوى للهجوم المضاد".

وصرح أولكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، مؤخرا، أن قوات بلاده سيطرت على أكثر من 1260 كيلومترا مربعا و93 قرية في منطقة كورسك.