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إحباط محاولة أوكرانية أخرى لاختراق الحدود الروسية

جنود أوكرانيون يقودون دبابة في منطقة سومي قرب الحدود مع روسيا (أ ف ب)
22 أغسطس 2024 21:54

قال ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك إن القوات الروسية منعت فريق تخريب واستطلاع أوكراني من اختراق الحدود في المنطقة الواقعة غرب روسيا على بعد نحو 240 كيلومترا من موقع التوغل الأوكراني في منطقة كورسك المجاورة.
وذكر بوجوماز أن قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الاتحادي ووحدات من الجيش الروسي تمكنت من إحباط هجوم فريق تخريب واستطلاع أوكراني.
وتابع قائلا إن محاولة التوغل حدثت في "كليموفو" المتاخمة لمنطقة "تشيرنيهيف" الأوكرانية.
تقع بريانسك إلى الشمال الشرقي من منطقة كورسك حيث يتواصل توغل أوكراني منذ أوائل أغسطس الجاري.
واقتحمت أوكرانيا الحدود الروسية في منطقة كورسك في السادس من أغسطس.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 28 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية هي 13 في منطقة فولغوغراد وسبع في روستوف وأربع في بيلغورود واثنتان في فورونيغ وواحدة في كل من بريانسك وكورسك.
وقال أندريه بوتشاروف حاكم منطقة فولغوغراد في جنوب روسيا، على تطبيق "تلغرام" للتراسل، إن حريقا اندلع في منشأة عسكرية بالمنطقة بعد سقوط طائرة مسيرة أوكرانية عليها اليوم الخميس.
وأضاف أنه لم تقع خسائر بشرية. ولم يحدد المنشأة التي تعرضت للهجوم الذي قال إنه استهدف منطقة في قرية "مارينوفكا"، حيث توجد قاعدة عسكرية جوية.
وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روزافياتسيا) إنه جرى فرض قيود مؤقتة، اليوم الخميس، على مطار فولغوغراد، إذ علق رحلات المغادرة والوصول.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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