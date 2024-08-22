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لأول مرة.. ساحل العاج ترصد حالات إصابة بجدري القردة

مريض مصاب بمرض جدري القردة
22 أغسطس 2024 23:03

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن ساحل العاج أبلغت عن رصد حالات إصابة بالسلالة 2 من جدري القردة لأول مرة منذ بدء تفشي المرض في عدة دول في 2022.
في وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة أنها سجلت 13 حالة إصابة من جدري القردة هذا العام.
وأضافت أن جميع الإصابات حتى الآن كانت من السلالة الفرعية 2.
وأكدت تايلاند أيضا أن حالة إصابة رصدت هذا الأسبوع كانت بالسلالة الفرعية 1 من الفيروس. وهي ثاني حالة إصابة مؤكدة بتلك السلالة خارج أفريقيا.
تثير السلالة الفرعية "1بي" قلقا عالميا بسبب سهولة انتشارها بين البشر من خلال الاتصال المباشر.
كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في جنيف، حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق العالمي، وهو أعلى مستوى تحذير، بسبب ظهور سلالة جديدة من مرض "إم بوكس" (جدري القردة) الفيروسي.
وأكدت المنظمة أن هناك خطرا من احتمال انتشار هذا المرض مجددا على المستوى الدولي بعد انتشاره عام 2022 وأن يصبح خطرا صحيا في عدد من الدول.

المصدر: وكالات
ساحل العاج
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