مقتل 13 مزارعاً في نيجيريا

أبوجا (وكالات)

قتل 13 مزارعاً، أمس، في هجوم مسلح بمنطقة «شيرورو» في ولاية «نيجر» النيجيرية.

وقال رئيس الحكومة المحلية في منطقة شيرورو، أكيلو إيسياكو، إن المزارعين تعرضوا لهجوم بأسلحة نارية أثناء ذهابهم إلى حقولهم في قرية «ألاوا». وذكر إيسياكو، في تصريحات لإذاعة محلية، أن 13 مزارعاً لقوا حتفهم وأصيب العديد من الأشخاص في الهجوم.

من جانبه، وصف يعقوبو غاربا، نائب حاكم ولاية «النيجر»، الهجوم بأنه «شيطاني»، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وتهاجم عصابات مسلحة التجمعات السكنية في شمال غرب نيجيريا من حين لآخر وتخطف سكاناً ومزارعين وتلاميذ وقائدي سيارات للحصول على فدية. وقال سكان أمس، إن «مسلحين هاجموا بعض المزارعين من تجمع ألاوا السكني في منطقة شيرورو في وقت متأخر من الأربعاء».

وذكر حسن أبو بكر: «حاصروا المزارعين وقتلوا 10 منهم في مزارعهم».

